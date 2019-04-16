2019-04-16T08:42:46+03:00
Общество

Переход на цифровое телевещание в Тюменской области проходит спокойно

Большинство жителей региона уже смотрят программы в новом формате
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Все федеральные бесплатные каналы теперь транслируются только в высоком качествеВсе федеральные бесплатные каналы теперь транслируются только в высоком качествеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Переход на цифровое телевещание в Тюменской области проходит в штатном режиме. Ни в магазинах, ни на горячей телефонной линии ажиотажа нет. Информирование населения продолжается. Все, у кого есть вопросы могут обращаться на региональную горячую линию - 8-800-234-35-22.

Там не только дадут консультацию, но и направят на дом волонтеров для подключения приставки и настройки телевизора на прием цифрового сигнала.

Напомним, 15 апреля в 20 регионах России телевизоры перестали принимать аналоговый ТВ-сигнал. Чтобы смотреть программы в новом формате необходимо перенастроить телевизор на технологию DVB-T2. Если же это невозможно сделать, то нужно приобрести цифровую приставку (ресивер).

Отметим, что цифровой сигнал сейчас транслируется практически на всей территории Тюменской области. Таким вещанием не охвачены пока только 2,3% территории региона в самых дальних и труднодоступных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за ухудшения погоды тюменцев призывают усилить бдительность на дорогах
Говорить на «взрослые темы» с ребенком можно и нужно
Тюменка из-за картошки ножом порезала свою сестру
Тюменка, получая справку в спортзал, узнала о тяжелой болезни
Тюменский деловой Клуб познакомился с новой городской гольф-площадкой
В Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС
Как помочь подростку в трудной ситуации?
В аэропорту Рощино тюменку поймали с партией таблеток
Фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел открывается в Тюмени
Тюменские родители разбирались, что важнее: оценки или отношения с ребенком
Тюменцев приглашают на весенний субботник
Погода 16 апреля в Тюмени: снег и ветер
Подержанные автомобили в Тюмени за год подорожали в среднем на 13,5%
В какие игры поиграть с ребенком?
В Тобольске появился новый вид мошенничества
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Из реки Туры в Тюмени достали тело пропавшего молодого человека
На форуме «Семья» многодетным семьям рассказали о социальной поддержке в Тюменской области
У тюменской школьницы, упавшей с 10 этажа, улучшилось состояние
Районы Тюменской области одними из первых снабдили приставками приема цифрового ТВ
Медики Тюмени спасли от смерти мужчину, который стеклом порезал шею
За подмену анализов тюменский автомобилист год проведет за решеткой
Экс-коммунальщика в Тюменской области обвиняют в укрытии от налогов 20,5 млн рублей