Переход на цифровое телевещание в Тюменской области проходит спокойно

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-16T08:42:46+03:00

Все федеральные бесплатные каналы теперь транслируются только в высоком качестве Фото: Ольга Крыльцова

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Переход на цифровое телевещание в Тюменской области проходит в штатном режиме. Ни в магазинах, ни на горячей телефонной линии ажиотажа нет. Информирование населения продолжается. Все, у кого есть вопросы могут обращаться на региональную горячую линию - 8-800-234-35-22.

Там не только дадут консультацию, но и направят на дом волонтеров для подключения приставки и настройки телевизора на прием цифрового сигнала.

Напомним, 15 апреля в 20 регионах России телевизоры перестали принимать аналоговый ТВ-сигнал. Чтобы смотреть программы в новом формате необходимо перенастроить телевизор на технологию DVB-T2. Если же это невозможно сделать, то нужно приобрести цифровую приставку (ресивер).

Отметим, что цифровой сигнал сейчас транслируется практически на всей территории Тюменской области. Таким вещанием не охвачены пока только 2,3% территории региона в самых дальних и труднодоступных населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU