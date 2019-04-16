2019-04-16T08:22:43+03:00
Общество

В Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС

Спасатели и пожарные будут отрабатывать действия во время паводка и лесных пожаров
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиВ Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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В Тюменской области стартовали учения подразделений МЧС. Спасатели и пожарные отрабатывают действия во время природных пожаров и паводка. В мероприятиях задействованы также силы и средства органов власти всех уровней.

Учения продлятся три дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюмеснкой области. В первый - посвящен подготовке всех подразделений, организации работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп, авиации. Во второй день начнутся практические занятия по ликвидации ситуаций во время паводка. Это мониторинг обстановки, создание и укрепление дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, работы по спасению людей в подтопленных районах с помощью авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов.

Третий день будет посвящен ликвидации ЧС во время природных пожаров. Будут отработаны вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населенных пунктов от пожаров, тушению огня, эвакуации населения и обеспечения их жизнедеятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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