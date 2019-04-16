Как помочь подростку в трудной ситуации?

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-16T07:43:20+03:00

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Острую для многих тюменских родителей проблему обсудили на секции «Психология» областного форума «Семья».

- Переходный возраст сложен тем, что у подростка появляется двойственность: с одной стороны он хочет быть уникальным, а, с другой, таким же как все, - сказала собравшимся ведущий специалист агентства семейного просвещения, профессионального обучения, повышения квалификации, развития кадрового потенциала АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" Юлия Лукашенок.

По словам специалиста, если взрослому легче справиться с неурядицами в одной из сфер жизни, то подросток во время переходного возраста переживает удары судьбы гораздо болезненнее и, порой, из-за сложностей в отношениях с одноклассниками способен наделать много глупостей.

- Здорово, когда родители могут рассказать подростку, как они пережили трудности в переходном возрасте, - считает Юлия Николаевна.

Кроме того, на своем семинаре эксперт предложила родителям завести для их несовершеннолетних детей дневник хороших событий и вести его каждый день. В нем будут всего два столбца: дата и одно лучшее событие, которое произошло с ребенком за день. Если подросток будет вести такой дневник изо дня в день, то наступит момент, когда он сам начнет продуцировать хорошие события в своей жизни.

- Никогда не говорите своему ребенку: «Я же говорила...», не спрашивайте «Зачем ты это сделал?». Лучше спросите «Расскажи мне, почему так получилось? - сказала Юлия Лукашенок.

ИСТОЧНИК KP.RU