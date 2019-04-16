В аэропорту Рощино тюменку поймали с партией таблеток

СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-16T07:06:50+03:00

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Тюменскую пенсионерку с феназепамом поймали в аэропорту Рощино. Женщина пыталась тайно провезти лекарство в Тайланд. Не задекларированный препарат был найден в вещах пассажирки сотрудниками таможни. У женщины было 90 таблеток.

- Следуя "зеленым" коридором, пенсионерка заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. Но во время досмотра в "зеленом" коридоре у нее нашли блистеры с таблетками. Медицинских документов, подтверждающих необходимость использования лекарств в таком объеме, у пассажирки не оказалось и в отношении нее возбудили административное дело, — сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.

В 2019 году это уже не первый случай. В Тюменское таможне возбуждено порядка 10 административных дел по фактам недекларирования лекарств. Феназепам, а также смеси, содержащие феназепам, входят в перечень товаров, на которые установлен разрешительный порядок провоза через границу Евразийского экономического союза. Такие препараты подлежат письменному декларированию. Кроме того, требуются медицинские документы с указанием наименования и количества препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU