Фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел открывается в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:08 2019-04-16T06:11:38+03:00

На него приедут мастера со всего региона

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Областной фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел стартует сегодня, 16 апреля в Тюмени. В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) среди ремесленников состоится конкурс по 15 различным номинациям и откроется выставка изделий тюменских мастеров.

Гости фестиваля на выставке смогут поучаствовать в определении победителя в номинации «Народные симпатии». Подобное мероприятие проводится на региональном уровне впервые, сообщили в музее. Самих участников фестиваля до 5 мая ждет насыщенная программа, концертные выступления, «круглый стол» по вопросам тенденций развития народных ремесел, лекции о ремеслах, исторически укрепившихся в нашем регионе, а также награждение победителей конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU