Тюменцев приглашают на весенний субботник

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-16T05:12:41+03:00

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Весенний городской субботники в Тюмени состоится 27 апреля. Горожанам предлагают прибрать улицы и скверы накануне майских праздников. Объединив усилия, можно привести их в порядок очень быстро.

Тюменцев призывают в последнюю субботу апреля выйти во дворы и прибрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти на субботник в городские парки и скверы, где будут проходить массовые акции по наведению чистоты и порядка.

Предстоит убрать прошлогоднюю листву, собрать мусор, помыть фонари, отремонтировать и покрасить скамейки, ограждения, урны и многое другое. Например, в 2018 году в весеннем субботнике приняли участие более 66 тысяч человек. С почти 12 тысяч квадратных метров было вывезено почти 9 тысяч кубометров мусора.

По вопросам организации субботника необходимо обращаться:

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени», ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени», ул. Луначарского, 61, каб. 113, тел. 43-27-80;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени», ул. Мельникайте, 74, каб. 408, тел. 20-90-93;

- МКУ «Служба заказчика по благоустройству» Центрального административного округа администрации города Тюмени, ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74.

ИСТОЧНИК KP.RU