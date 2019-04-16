Погода 16 апреля в Тюмени: снег и ветер

СЕГОДНЯ 03:43 2019-04-16T03:43:12+03:00

Вторник, 16 апреля в Тюмени будет очень холодным и снежным Фото: Лидия Шумкова

Температура воздуха днем поднимется всего до +3 градусов, по ощущениям будет как при -4

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Вторник, 16 апреля в Тюменской области будет холодным, пасмурным и сырым. Погода в регионе ухудшается. Ветер северо-западного и северного направления будет до 12 м/с. Термометры покажут +3 +5 градусов.

В Тюмени днем пойдет снег, на улице будет всего +1 +3, но по ощущениям будет как при -4. К вечеру похолодает до -5. Ветер до 5 м/с. Влажность 75%, атмосферное давление 746 мм рт ст.

В Тобольске 0 +1, небольшой снег, вечером -6. В Ялуторовске и Заводоуковске +3 и дождь со снегом. В Ишиме +5 дождь, вечером -1 и снег.

Сегодня отмечается Всемирный день голоса, а в народном календаре день назван Никитой Водополом. С Никиты начинается бурное таяние снега, по разным приметам пытались определить высоту паводка. Например, судили по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.

ИСТОЧНИК KP.RU