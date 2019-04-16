Погода 16 апреля в Тюмени: снег и ветер
Вторник, 16 апреля в Тюменской области будет холодным, пасмурным и сырым. Погода в регионе ухудшается. Ветер северо-западного и северного направления будет до 12 м/с. Термометры покажут +3 +5 градусов.
В Тюмени днем пойдет снег, на улице будет всего +1 +3, но по ощущениям будет как при -4. К вечеру похолодает до -5. Ветер до 5 м/с. Влажность 75%, атмосферное давление 746 мм рт ст.
В Тобольске 0 +1, небольшой снег, вечером -6. В Ялуторовске и Заводоуковске +3 и дождь со снегом. В Ишиме +5 дождь, вечером -1 и снег.
Сегодня отмечается Всемирный день голоса, а в народном календаре день назван Никитой Водополом. С Никиты начинается бурное таяние снега, по разным приметам пытались определить высоту паводка. Например, судили по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).
Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.
ИСТОЧНИК KP.RU