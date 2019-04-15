СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-15T16:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Подержанные автомобили в Тюмени за год подорожали в среднем на 13,5%. Сейчас средняя цена машины составляет 453 тысяч рублей, а возраст 12,5 лет. Самой популярной моделью оказалась «Лада Самара», хотя лидером продаж в 2018 году была Daewoo Nexia.

Об этом сообщают эксперты портала бесплатных объявлений «Авито Авто». Они отмечают, что за I квартал 2019 года на Авито активнее всего покупали машины в четырех сегментах - средний класс, малые автомобили, кроссоверы и большие семейные авто - суммарно на них пришлось 80,5% продаж. За год их доля снизилась на 0,7 процентного пункта.

Дороже всех продаются кроссоверы – в среднем за 801 тысяч рублей, доступнее всего С-класс – 187 тысяч рублей.

Наиболее востребованным брендом оказался «АвтоВАЗ» со средней ценой 149 тысяч рублей – на долю отечественного производителя пришлось 26,9% всех продаж. Второе место занимает Toyota со средней ценой 610 тсяч рублей, Daewoo стал третьим – 99 тысяч рублей.

Среди топ-10 самых продаваемых моделей первое место занимает «Лада Самара». Дороже всего покупали «Форд Фокус» – в среднем за 321 тысяч рублей. Дешевле всего продавалась «Лада-2107» – за 49 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU