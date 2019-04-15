В какие игры поиграть с ребенком?

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-15T15:53:39+03:00

На областном форуме «Семья» поговорили о том, как родителям не стать занудами

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14 апреля в тюменском технопарке в четвертый раз прошло событие, которое объединило тюменских детей и их родителей. Одной из наиболее значимых секций форума стала «Психология». Здесь эксперты, совместно со слушателями, разбирали формулу счастливой семьи.

«Как не стать родителями-занудами?» - семинар под таким названием провела для родителей психолог, методист "Центра воспитания и социализации" тюменского областного государственного института развития регионального образования Елена Новоселова.

Эксперт отметила, что самое важное в любых играх и занятиях с ребенком - это эмоциональное вовлечение и радость. Но, выбирая всяческие активности, не стоит отталкиваться от своих представлений о том, что нужно ребенку. При этом какая-угодно совместная деятельность может стать развивающей, если чадо удастся заинтересовать.

«Но как увлечь ребенка, если ему ничего не интересно?» - прозвучал резонный вопрос из зала по окончании семинара.

«Надо пробовать. Вдруг то или иное занятие понравится», - объяснила Елена Михайловна.

На вопрос о финансовой грамотности эксперт ответила, что важно определиться с какого возраста несовершеннолетний столкнется с понятием карманных денег и когда родители готовы будут отправлять ребенка во взрослую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU