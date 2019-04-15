В Тобольске появился новый вид мошенничества

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-15T15:52:05+03:00

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Жителей Тобольска предупреждают о появившихся новых мошенниках. Накануне их жертвой стала 67-летняя пенсионерка.

Женщина рассказала, что ее на улице о помощи попросил молодой человек. Он сидел в машине с товарищем и разговорился с пенсионеркой, приоткрыв окно. Мужчина рассказал, что его брат попал в ДТП и ему требуется срочная операция. Мужчине должны уже перевести необходимую сумму для лечения, но, чтобы обналичить его нужен российский счет. Женщина согласилась предоставить свой счет. Для этого ей нужно было снять все деньги с других счетов и оставить только тот, на который придут деньги. Потерпевшая согласилась.

Для убедительности один из фигурантов начал разговаривать по телефону и его якобы заверили, что деньги уже отправлены на счет потерпевшей, но они поступят только завтра. Ссылаясь на срочность операции, мужчины попросили пенсионерку занять им наличные 53 тысяч рублей, пообещав, что завтра эта сумма будет у нее на счету. Доверившись мошенникам, женщина отдала деньги, но не дождавшись их возврата поняла, что ее обманули.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас полицейские ищут подозреваемых и предупреждают граждан: ни под какими предлогами не оказывайте незнакомым лицам материальную помощь. Не передавайте им деньги и другое ценное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU