На форуме «Семья» многодетным семьям рассказали о социальной поддержке в Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-15T14:48:42+03:00

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Воскресным утром тюменцы решили провести время полезно и активно, а главное – вместе со своими близкими. Такую возможность 14 апреля горожанам предоставил ставший традиционным форум с тематическим названием «Семья». Некоторые, оказавшись на месте уже точно знали, чего хотят, другие – раздумывали о том, какую из обучающих секций посетить. Кстати, всего их было три – «Семья и государство», «Психология» и «Особый ребенок».

Вопросы, которые касаются льгот, материнского капитала, а также взаимодействия родителей с органами власти актуальны всегда. Об этом рассказала организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. По ее словам, секция проводится ежегодно. Ведет ее мама четырех сыновей, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, Алена Шнайдмюллер:

- Лекции на эту тему очень востребованы семьями, которые ждут пополнения или уже являются многодетными. Специалисты сначала рассказывают обо всех положенных выплатах, льготах и помощи государства, давая практические советы, а затем мамы и папы задают свои вопросы. Пока взрослые консультируются со специалистами, дети могут принять участие в мастер-классах и развивающих играх, - рассказала бессменная ведущая секции. Шнайдмюллер уточнила, что после каждой лекции самые активные родители, которые зададут больше всего вопросов, одни получат семейные билеты на игротеку «Конструктория», которая пройдет в Тюмени 20 апреля, а другим достанутся сертификаты на осмотр у высококвалифицированных стоматологов клиники «Доктор Альбус».

Социальные выплаты, пособия и помощь семьям с детьми

Спикер: Наталья Басова – заведующий сектором методической и информационно-аналитической работы Государственного казенного учреждения Тюменской области «Центр обеспечения мер социальной поддержки».

Начав секцию, Наталья рассказала, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать женщины с того момента, как она узнала о своей беременности и вплоть до совершеннолетия ребенка:

- Часть социальной поддержки, которая действует на юге Тюменской области, у нас предоставляется в связи с рождением и уходом за ребенком, часть – с учетом адресности и нуждаемости, - отметила Наталья Васильевна, подчеркнув, что каждый в той или иной мере может рассчитывать на помощь государства. Особенно этот вопрос стоит остро для многодетных семей.

Родители задавали много вопросов, не дожидаясь окончания лекции

Специалист рассказала о единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах. Учитывая то, насколько активно родительская аудитория задавала вопросы, не дожидаясь окончания лекции, информация оказалась полезной и актуальной.

Так, например, родительница, которая пришла на секцию вместе со своим малышом, узнала, что при рождении третьего, четвертого, пятого и последующего ребенка, предусмотрена единовременная выплата (региональный материнский капитал) в размере 40 тысяч рублей. Если же в семье появляется сразу тройня, то родители получают три раза по 40 тысяч. Получить такую выплату, по словам Натальи Басовой, довольно просто. Пакет документов минимальный: нужно подать заявление через портал госуслуги. Это паспорта родителей, свидетельство о рождении детей и реквизиты счета.

Родители узнали о новых мерах поддержки, о том, что делать маме, если ребенку исполнилось полтора года, а все выплаты закончились, а также об адресных и прочих пособиях, после чего самым активным вручили сертификаты.

Возможности материнского капитала

Спикер: Анна Пермитина – начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области.

Она рассказала родителям о том, как получить материнский капитал и как правильно им распорядиться.

Родителям пояснили, как получить материнский капитал и как правильно им распорядиться

- Конечно, материнский капитал, не решит все материальные проблемы семьи, но сможет стать существенной поддержкой, - отметила Анна Викторовна, уточнив, что на сегодняшний день сумма, на которую в случае одобрение материнского капитала, может рассчитывать семья, составляет 453 026 рублей. Направить его можно на различные нужды: на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию, а также на получение ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка.

Новой информацией для родителей стало введение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала при рождении второго ребенка после 1 января 2018 года. То есть, в случае, если малыш появился на свет в декабре 2017 года, рассчитывать на нововведение не стоит. Воспользоваться такой выплатой могут семьи, чей уровень дохода на каждого члена семьи составляет не более 17 013 рублей. Сумма ежемесячной выплаты составляет 11 100 рублей. Такое пособие выплачивается в течение полутора лет. Поскольку эти средства выплачиваются из материнского капитала, сумма материнского капитала ежемесячно уменьшается.

Специалисты сообщили, кто имеет право на ежемесячные выплаты из материнского капитала

Ипотека при рождении второго и третьего ребенка

Спикер: Мария Токарева – заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО «АИЖК по Тюменской области».

Мария Викторовна рассказала заинтересованным родителям о такой льготной программе, как «Семейная ипотека». Она действует сравнительно недавно – с января 2018 года. Ставка – 6%. Принять участие в этой программе могут семьи, в которых рождается первый или последующий ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

Одна из женщин, присутствующих в аудитории, отметила, что пока не определилась с профессиональным путем. Для такого рода проблем также есть решение: в центре занятости населения женщина может получить услугу по профессиональной ориентации. Это поможет выбрать профессию, соответствующую уровню имеющегося у нее опыта работы и образования.

Специалист пояснила, что обучение проводится в образовательных организациях, имеющих лицензии на право организации образовательной деятельности. Они выбираются на конкурсной основе. Выбор специальностей профподготовки и допобразования широк: от специальных компьютерных программ повышения квалификации специалистов кадровых служб, бухгалтеров, торговых работников до стилиста-визажиста, маркетолога и дизайнера. Возможностей масса – главное, заявить о своих потребностях.

А всю подробную информацию по профессиональному обучению и дополнительному образованию можно получить на сайте czn.admtyumen.ru.

Подводя итоги форума «Семья», модератор секции «Семья и государство» Алена Шнайдмюллер отметила важность данного мероприятия:

- Уверена, что родителям и тем, кто планирует ими стать, была полезна наша секция. Мы помогли узнать, что делать, чтобы подать документы на ту или иную субсидию, а также какие меры поддержки всем нам доступны.

К сведению

Областной форум «Семья» организован в рамках федерального проекта «Крепкая семья», координатором которого является Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы. В свою очередь, сайт "Детки" выступил партнером форума. Мероприятие состоялось 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU