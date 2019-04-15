2019-04-15T14:03:08+03:00
Происшествия

У тюменской школьницы, упавшей с 10 этажа, улучшилось состояние

Врачи рассматривают возможность перевода девочки из реанимации
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Школьницу, выпавшую с балкона 10 этажа, могут перевести из реанимацииШкольницу, выпавшую с балкона 10 этажа, могут перевести из реанимацииФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменскую школьницу, которая упала с 10 этажа 6 апреля, планируют переводить из реанимации в отделение. У пострадавшей наблюдается положительная динамика. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, несчастный случай произошел днем в доме на улице Амурская. Тогда сообщалось, что девочка с друзьями на балконе делала опасное селфи и сорвалась. Она упала сначала на железное крыльцо, а затем на асфальт и чудом осталась жива. Ее в тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу.

Днем позже, 7 апреля, из окна 4 этажа дома по улице Муравленко выпал 4-летний мальчик. Его состояние, по-прежнему, остается крайне тяжелым и нестабильным. ЧП произошло, когда мама малыша была в соседней комнате с другой мамой и ее ребенком. Мальчик с дивана забрался на подоконник, открыл окно и упал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На форуме «Семья» многодетным семьям рассказали о социальной поддержке в Тюменской области
Районы Тюменской области одними из первых снабдили приставками приема цифрового ТВ
Медики Тюмени спасли от смерти мужчину, который стеклом порезал шею
За подмену анализов тюменский автомобилист год проведет за решеткой
Экс-коммунальщика в Тюменской области обвиняют в укрытии от налогов 20,5 млн рублей
На Иртыше в Тобольске с дрейфующей льдины сняли двух человек
В Тюмени под колеса автомобилей попали два юных велосипедиста
В Тюмени ищут водителя, устроившего аварию с четырьмя пострадавшими
Тюменские скалолазы привезли медали этапа Кубка мира в Москве
Перешли на «цифру»: в Тюменской области только что отключили аналоговое вещание
Тюменцев приглашают на юбилейный чемпионат ползунков
Тоболяк украл коляску, чтобы подарить подруге
Тюменская область перешла на цифровое телевещание
Суд Тобольска вынес первое решение по искам о махинациях с квартирами
В Тюмень приедет Добропоезд
ПАО «Сбербанк» и компания «Талан» подписали соглашение на 57 млрд рублей
Почти полторы тысячи человек написали Тотальный диктант в Тюмени
Погода 15 апреля в Тюмени: солнечно, но холодно
Косметологи из Тюмени представили свой опыт в Монако
В Юргинском районе запустят племенной куриный репродуктор
В Тюменской области пожарные шесть раз выезжали на тушение сухой травы
В федеральную Школу культурной журналистики вошёл критик из Тюмени
В Тюмень еще вернутся снегопады
Эндокринологи из «Эндоса» ждут пациентов в центре Тюмени
Тюменца стали отправлять кошек и собак на поезде без сопровождения