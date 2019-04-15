У тюменской школьницы, упавшей с 10 этажа, улучшилось состояние
Тюменскую школьницу, которая упала с 10 этажа 6 апреля, планируют переводить из реанимации в отделение. У пострадавшей наблюдается положительная динамика. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения.
Напомним, несчастный случай произошел днем в доме на улице Амурская. Тогда сообщалось, что девочка с друзьями на балконе делала опасное селфи и сорвалась. Она упала сначала на железное крыльцо, а затем на асфальт и чудом осталась жива. Ее в тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу.
Днем позже, 7 апреля, из окна 4 этажа дома по улице Муравленко выпал 4-летний мальчик. Его состояние, по-прежнему, остается крайне тяжелым и нестабильным. ЧП произошло, когда мама малыша была в соседней комнате с другой мамой и ее ребенком. Мальчик с дивана забрался на подоконник, открыл окно и упал.
ИСТОЧНИК KP.RU