Районы Тюменской области одними из первых снабдили приставками приема цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-15T14:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня Тюменская область в числе 20 субъектов Российской Федерации перешла с аналогового телевизионного вещания на цифру. В ближайшее время жителям региона предстоит перенастроить свои телевизоры. Тем же, у кого устройства не поддерживает технологию DVB-T2, купить цифровую приставку (ресивер).

Дополнительное оборудование тюменцы могут приобрести в почтовых отделениях. Одними из первых устройствами снабдили отделенные районы области, отметил директор управления федеральной почтовой службы Тюменской области-филиала ФГУП «Почта России» Андрей Ершов.

Директор управления федеральной почтовой службы Тюменской области-филиала ФГУП «Почта России» Андрей ЕршовФото: Кира Санникова

- Если у жителей Тюмени есть довольно большой выбор специализированных магазинов, где можно купить приставку, то люди, проживающие в селах и деревнях, более ограничены. Поэтому наша задача была, в первую очередь, обеспечить доступ к цифровому телевидению, этой категории населения, - пояснил Андрей Ершов.

По его словам, на сегодня закуплено около 1500 приставок. Это то количество, которое сегодня необходимо региону. Приставками снабжены 80% отделений «Почты России», всего их в области 400. Стоимость одной составляет 999 рублей. В комплект входят все необходимые для подключения провода, а также инструкция по настройке.

Одними из первых приставками снабдили почтовые отделения в отдаленных районах областиФото: Кира Санникова

- Продажи стартовали в конце марта – начале апреля. Спрос нас немного удивил. Большая часть покупок пока приходиться на Тюмень и окрестности областного центра, где сконцентрировано большое количеств жителей, проживающих в частном секторе, - рассказал Андрей Ершов.

Он добавил, что ближайшие 3-6 недель почтовые отделения ожидают волну покупателей. При необходимости приставки будут заказывать дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU