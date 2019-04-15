2019-04-15T13:55:38+03:00
Происшествия

Медики Тюмени спасли от смерти мужчину, который стеклом порезал шею

Из-за большой раны пострадавший быстро терял много крови
Маргарита КАЛИНКИНА
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Медики Тюмени спасти от смерти мужчину, который стеклом порезал шеюМедики Тюмени спасти от смерти мужчину, который стеклом порезал шеюФото: Ольга Крыльцова
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Медики Тюмени спасли от смерти мужчину, который дома упал на стеклянную дверцу шкафа и осколком поранил шею. 39-летний горожанин неудачно встал с дивана, пошатнулся и потерял равновесие.

У пострадавшего началось сильное венозное кровотечение, которое привело к геморрагическому шоку: упало давление до критического уровня и участился пульс. Напуганная пожилая мать попыталась вызвать скорую. Диспетчеру «03» она все время говорила: «Срочно скорую. Помогите сыну». Диспетчер смогла вывести тюменку из состояния паники и узнать адрес. Бригада была на месте уже через 7 минут после получения сообщения.

Пациенту остановили кровотечение из 15-сантиметровой раны, наложив на нее давящую повязку. Ему также ввели физраствор, чтобы восполнить потерю крови и эвакуировали в реанимацию областной клинической больницы № 2. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошел накануне днем, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи. Всего за минувшие выходные, с 13 по 14 апреля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1359 жителям Тюмени и Тюменского района, было спасено 68 человек, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 10 пациентам в состоянии комы или шока, 31 – с острым коронарным синдромом, 27 – с нарушением мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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