За подмену анализов тюменский автомобилист год проведет за решеткой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-15T13:57:14+03:00

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Один год за решеткой проведет тюменец, который пытался подменить мочу при сдаче анализов. Мужчину остановили пьяным за рулем и направили на медицинское освидетельствование. В Областном наркодиспансере он предоставил мочу, которую возил с собой на случай остановки сотрудниками ДПС.

Мужчину поймали на обмане и возбудили уголовное дело на основании ст. 264.1 УК РФ (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования пьяным водителем).

Инцидент произошел в августе 2018 года. Нетрезвого 36-летнего автомобилиста остановили на 16 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. У этому моменту мужчина уже имел судимость за езду подшофе.

В итоге суд приговорил мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на два года лишил водительских прав, сообщили в прокуратуре Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU