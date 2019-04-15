Экс-коммунальщика в Тюменской области обвиняют в укрытии от налогов 20,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-15T12:18:01+03:00

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Бывшего директора муниципального предприятия Жилищно-коммунального хозяйства Бердюжского района обвиняют в сокрытии 20,5 миллионов рублей от налогов. Руководитель скрывал поступление денег и другие финансовые операции. В мае 2018 года предприятие было признано банкротом.

Коммунальщики имели большой долг по налогам и налоговая инспекция с марта 2017 года выставила на расчетный счет организации инкассовые поручения о списании поступавших средств. Чтобы не гасить недоимку руководитель стал рассчитываться с кредиторами, минуя расчетные счета предприятия. Кроме того, поступавшие в кассу МУПа деньги не сдавались в банк, а расходовались на хозяйственные нужды.

Когда незаконные схемы вскрылись, на директора завели уголовное дело на основании ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств от недоимки по налогам в крупном размере). Обвинение по нему утверждено прокуратурой и направлено в суд. Экс-директору грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU