На Иртыше в Тобольске с дрейфующей льдины сняли двух человек
Людей, оказавшихся на отколовшейся льдине, пришлось спасать на реке Иртыш в Тобольске. ЧП произошло сегодня, 15 апреля, в 10.15 утра в районе пешеходной переправы Тобольск-Бекерево.
На реке начался ледоход, людей предупредили об опасности, однако смельчаки все равно отправились на лед. Они шли по мосткам и мостки оторвались вместе со льдиной. В это время на отколовшейся льдине находилось два человека, которых стало уносить течением. Остальные успели добежать до берега.
На реке в это время дежурили спасатели ГИМС и СОБВ, они сразу направились к пострадавшим на судне на воздушной подушке. Людей сняли со льда и доставили на правый берег Иртыша.
Пешеходная переправа в Тобольске закрыта. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
ИСТОЧНИК KP.RU