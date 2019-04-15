2019-04-15T11:31:29+03:00
Происшествия

На Иртыше в Тобольске с дрейфующей льдины сняли двух человек

Люди переходили реку, когда начался ледоход
Маргарита КАЛИНКИНА
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На реке Иртыш ледоходом поломало мостки, по которым шли люди. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиНа реке Иртыш ледоходом поломало мостки, по которым шли люди. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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Людей, оказавшихся на отколовшейся льдине, пришлось спасать на реке Иртыш в Тобольске. ЧП произошло сегодня, 15 апреля, в 10.15 утра в районе пешеходной переправы Тобольск-Бекерево.

На реке начался ледоход, людей предупредили об опасности, однако смельчаки все равно отправились на лед. Они шли по мосткам и мостки оторвались вместе со льдиной. В это время на отколовшейся льдине находилось два человека, которых стало уносить течением. Остальные успели добежать до берега.

На реке в это время дежурили спасатели ГИМС и СОБВ, они сразу направились к пострадавшим на судне на воздушной подушке. Людей сняли со льда и доставили на правый берег Иртыша.

Пешеходная переправа в Тобольске закрыта. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Пешеходная переправа в Тобольске закрыта. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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