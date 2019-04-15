В Тюмени под колеса автомобилей попали два юных велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-15T10:57:36+03:00

На парковке по улице Мельникайте в Тюмени водитель "КИА" сбил мальчика на велосипеде. Фото ГИБДД Тюменской области

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Количество аварий с участием юных велосипедистов резко увеличилось в Тюменской области. Так, в субботу, 13 апреля, на улице Мельникайте, 2, корпус 5 в Тюмени на парковке водитель на «Киа» сбил 11-летнего велосипедиста. При столкновении велосипед отбросило на стоящую «Хонду». Ребенок получил ушиб. Обстоятельства происшествия еще выясняются.

Днем в воскресенье снова на Мельникайте, но уже у дома 103 и снова «Киа» сбила двух детей на велосипеде 10 и 9 лет. Предварительно установлено, что водитель, выезжая из двора, не увидел велосипедиста на тротуаре и у него не сработали тормоза. В результате дети получили ушибы.

В поселке Туртас Уватского района столкнулись автомобиль «Лада» и велосипедист, выезжавший с обочины дороги. Автомобилем управлял 16-летний подросток, не имеющий водительских прав. Травмы получил 10-летний школьник. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего по данным областной Госавтоинспекции за минувшие выходные произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU