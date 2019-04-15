2019-04-15T11:57:36+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут водителя, устроившего аварию с четырьмя пострадавшими

Мужчина убежал, бросив автомобиль
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ищут водителя, устроившего аварию с четырьмя пострадавшими. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тюмени ищут водителя, устроившего аварию с четырьмя пострадавшими. Фото ГИБДД Тюменской области
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В Тюмени устанавливают водителя, по вине которого в дорожной аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь с 14 на 15 апреля, в 00 часов 40 минут на ул. Жданова, 40.

Водитель «Лады» убежал, бросив машину на месте аварии. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут водителя, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Известно, что автомобилист на «девятке», выезжая со второстепенной дороги, не уступил «Ниссану», двигавшемуся по главной. В столкновении пострадали четверо пассажиров иномарки: два парня и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет. У них различные травмы.

- Троих пациентов доставили в ОКБ № 2. 23-летняя девушка, получила ушибы, после осмотра бригадой скорой помощи она отказался ехать в больницу, - сообщили в областном департаменте здравоохранения. - У одной пострадавшей ушибы в области таза, у 24-летнего парня ушиб грудной клетки, вывих плеча и рваные раны лица. Их после оказания медпомощи направили на амбулаторное наблюдение.

Четвертый пострадавший позже самостоятельно обратился в больницу, у него диагностированы ушибы кистей рук и груди. После оказания помощи его также отпустили домой под амбулаторное наблюдение участкового врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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