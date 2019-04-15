2019-04-15T09:43:39+03:00
Спорт

Тюменские скалолазы привезли медали этапа Кубка мира в Москве

В копилке спортсменов серебро и бронза
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская скалолазка Юлия Каплина выиграла бронзу на этапе Кубка мира. Фото Федерации скалолазания РоссииТюменская скалолазка Юлия Каплина выиграла бронзу на этапе Кубка мира. Фото Федерации скалолазания России
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Тюменские скалолазы с медалями вернулись со второго этапа Кубка мира. Состязания проходили в Москве и собрали 449 спортсменов из 39-ти стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В столице стартовал сезон в дисциплине «скорость», а также продолжилась борьба в «боулдеринге».

Тюменец Владислав Деулин завоевал серебро, а Юлия Каплина – бронзу. Влад уступил лишь французу Бассе Мавему, оступившись в середине трассы, но найдя силы добраться до финальной кнопки. До этого он поочередно выбил из борьбы итальянца Людовико Фоссали, земляка Сергея Рукина и китайца Као Лонга. Третье место выиграл индонезиец Аспар Джейлоло.

Юлия Каплина завоевала бронзу. Сибирячка шла по дистанции плей-офф стабильнее всех россиянок, из раунда в раунд улучшая время. В 1/8 финала она одолела представительницу Эквадора Андреа Рохас и свердловчанку Елизавету Иванову. Китаянка Ю-Линг Сонг выиграла у Юлии всего одну сотую долю секунды и тюменке пришлось бороться за бронзу в малом финале с Анной Цыгановой из Красноярского края. В итоге чемпионкой Кубка мира в Москве стала Ю-Линг Сонг (7,38), серебро взяла француженка Анук Жубер (7,68).

Нынешний сезон Кубка мира в «скорости» включает в себя шесть этапов, сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России. Вслед за Москвой спортсмены выступят в китайских Чунцине (26-28 апреля) и Уцзяне (3-5 мая), швейцарском Вилларе (4-6 июля), французском Шамони (11-13 июля) и китайской Сямыни (18-20 октября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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