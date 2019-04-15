Тюменцев приглашают на юбилейный чемпионат ползунков

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-15T09:26:28+03:00

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Десятый юбилейный Чемпионат ползунков состоится 27 апреля в Тюмени. Яркий праздник для малышей и их родителей пройдет в 10-00 в спорткомплексе "Строймаш". Принять участие в нем смогут 200 детей от 6 месяцев до 2 лет.

- Юбилейный чемпионат моих любимых соревнований среди малышей «Ползунки» хотелось бы отпраздновать рекордным количеством участников. Поэтому, дорогие родители, мы ждём ваши заявки! - обратилась к тюменским мамам и папам организатор турнира, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Состязания проводятся в рамках реализации федерального проекта "Крепкая семья". Малышам предстоит на скорость преодолеть 10 метров. Все "спортсмены" будут разделены на три возрастные группы: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 1,5 лет и от 1,5 до 2 лет. Все без исключения получат утешительные призы, а победители и призеры – дополнительные награды.

Чтобы юные спортсмены не сбили коленки, соревнования будут проходить на мягком покрытии. Родителям нельзя будет помогать ползти детям, они смогут лишь звать их у финала, «приманивать» игрушками или стимулировать к движению другими способами.

Каждая возрастная категория будет разделена на несколько забегов. Первый приползший в забеге малыш становится победителем и проходит в следующий тур. Остальные малыши получают поощрительные призы.

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку, их принимают с 15 по 18 апреля по электронной почте: sbtmn2017@gmail.com и получить ответное письмо с подтверждением регистрации.

В заявке необходимо указать:

• полное ФИО ребенка

• возраст ребенка (сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения Чемпионата)

• ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на Чемпионате

• Контактный телефон

ИСТОЧНИК KP.RU