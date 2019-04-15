Тоболяк украл коляску, чтобы подарить подруге

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-15T09:07:06+03:00

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Житель Тобольска украл у соседки коляску, чтобы подарить своей подруге. Преступление произошло на днях, 30-летняя потерпевшая тут же обратилась в полицию. Она сообщила, что коляска пропала из подъезда, ее стоимость составляет 8 тысяч рублей.

Стражи порядка посмотрели записи видеокамеры, установленной в доме, и нашли, когда и кем совершена кража. На видео тоболячка опознала своего соседа, 23-летнего молодого человека. Его задержали и он полностью признал свою вину. Коляска уже найдена и возвращена владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU