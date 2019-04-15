Тоболяк украл коляску, чтобы подарить подруге
Житель Тобольска украл у соседки коляску, чтобы подарить своей подруге. Преступление произошло на днях, 30-летняя потерпевшая тут же обратилась в полицию. Она сообщила, что коляска пропала из подъезда, ее стоимость составляет 8 тысяч рублей.
Стражи порядка посмотрели записи видеокамеры, установленной в доме, и нашли, когда и кем совершена кража. На видео тоболячка опознала своего соседа, 23-летнего молодого человека. Его задержали и он полностью признал свою вину. Коляска уже найдена и возвращена владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU