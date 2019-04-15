Тюменская область перешла на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-15T08:55:19+03:00

С 15 апреля программы в аналоговом формате больше не транслируют Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменская область сегодня, 15 апреля, полностью перешла на цифровое телевещание. Федеральные каналы больше не транслируют программы в аналоговом формате, но они также доступны и бесплатны в высоком качестве.

Всем, у кого сегодня телевизоры перестали принимать ТВ-сигнал необходимо проверить, поддерживает ли телевизор технологию DVB-T2, после чего произвести автонастройку. В противном случае нужно приобрести цифровую приставку (ресивер).

Тем, у кого у вас кабельное ТВ, переход на цифру возможен в настройках телевизора. В случае неполадок лучше обратиться в службу поддержки вашего оператора.

Отметим, что переход на "цифру" сегодня произошел в 20 регионах страны, среди которых также Ямал, Курганская область, Москва и Московская область,Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Новгородская, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Липецкая и Сахалинская области.

ИСТОЧНИК KP.RU