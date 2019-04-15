Перешли на «цифру»: в Тюменской области только что отключили аналоговое вещание

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-15T10:41:54+03:00

В Тюмени больше нет трансляции аналогового сигнала Фото: Кира Санникова

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Тюменская область перешла на цифровое телевидение. Символическое нажатие кнопки, означающее отключение аналогового вещания и переход на «цифру», только что состоялось в аппаратной ТВ- передатчиков в филиале РТРС "Урало-сибирского Регионального центра" в Тюмени, передает корреспондент "Комсомольской правды-Тюмень".

Всем жителям Тюменской области, у кого сегодня, 15 апреля, телевизоры перестали принимать ТВ-сигнал необходимо проверить, поддерживает ли телевизор технологию DVB-T2 и произвести автонастройку. Если же это невозможно сделать, то нужно приобрести цифровую приставку (ресивер).

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина подчеркнула, что переход с аналогового вещания - это важный шаг, без которого не обойтись.

Екатерина Ларина отметила высокий уровень готовности Тюменской области к переходу на «цифру»Фото: Кира Санникова

- Во многих государствах после запуска «цифры» власти быстро отключали аналог. Руководство нашей страны, осознавая социальную значимость процесса, продлило период параллельного цифрового и аналогового вещания, но это серьезные затраты для бюджета. Полный переход на «цифру» открывает новые возможности. Хочется, чтобы люди быстрее оценили это, - пояснила Екатерина Ларина.

Она отметила высокую готовность Тюменской области к отключению аналогового вещания. По словам Екатерины Лариной, региональное правительство четко выстроило работу по информированию населения. На протяжении всего подготовительного периода действовала горячая линия, разбираться с подключением помогали волонтеры.

В свою очередь директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский отметил, что сегодня возможность подключения на юге Тюменской области имеют 97,7% жителей. Наземным вещанием пока не охвачены только 2,3% населения региона. Такие же примерно цифры и на Ямале.

Возможность подключения к «цифре» на юге Тюменской области имеют 97,7% жителейФото: Кира Санникова

- Для этой категории населения открыта продажа льготных комплектов спутникового телевидения. Люди могут купить оборудование дешевле и тоже получать качественное телевизионное вещание, - пояснил Евгений Дроздинский.

Он добавил, что «цифра» позволяет создавать дополнительные коммуникационные сервисы. Работа по развитию дополнительных услуг будет продолжена.

Всего, с сегодняшнего дня аналоговое вещание отключают в 20 субъектах страны. Первыми вместе с Тюменской областью на «цифру» переходят также ближайшие соседи - Ямало-Ненецкий автономный округ. Федеральные каналы, входящие в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ, перейдут на цифру и будут доступны без абонентской платы.

ИСТОЧНИК KP.RU