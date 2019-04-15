Суд Тобольска вынес первое решение по искам о махинациях с квартирами

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-15T08:31:43+03:00

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Тобольский городской суд принял первое решение по иску компании-застройщика «Фасадстрой», которая пытается забрать у людей ранее проданные квартиры. Компания построила в городе два многоэтажных дома, квартиры продали, а после ревизии было принято решение расторгнуть часть сделок. Это не смотря на то, что люди уже жили в квартирах

Напомним, дома Фасадстроя находятся в микрорайоне № 4 и на улице Пятой Северной. Компания подала иск в суд, пояснив, что при сделках не соблюдалась форма договора купли-продажи недвижимости. Якобы, работавший тогда директором фирмы Олег Лесовой бумаги не визировал, его подпись фальшивая. Ответчик по рассмотренному делу настаивала, что квартиру оплатила полностью, отдав представителям фирмы 2,5 млн рублей. Прокуратура встала на сторону ответчика, посчитав, что нет оснований считать покупателя недобросовестным. Суд решил дело в пользу покупателя.

По мнению некоторых ответчиков по аналогичным искам, к истории причастен тобольский меценат и застройщик Александр Нестеров, в настоящее время отбывающий срок за мошенничество и легализацию полученных преступным путем денег, злоупотребление полномочиями и растрату. В 2018 году его приговорили к 4 годам колонии, сообщили в пресс-службе суда Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU