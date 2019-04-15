ПАО «Сбербанк» и компания «Талан» подписали соглашение на 57 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-15T06:38:05+03:00

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ПАО «Сбербанк» и федеральный застройщик «Талан» заключили соглашение о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов на общую сумму 56,8 млрд. рублей. В рамках соглашения Талан планирует строительство 57 новых объектов в 14 регионах России.

Ранее ПАО «Сбербанк» предоставил пилотный в России бридж-кредит компании «Талан» на сумму в 200 млн рублей для приобретения новой площадки под строительство. Это стало возможным благодаря тому, что «Талан» совместно с ПАО «Сбербанк» первым в России начал масштабно реализовывать несколько проектов с использованием счетов эскроу.

В 2018 году ПАО «Сбербанк» уже открыло две кредитные линии федеральному девелоперу «Талан»: в размере 1,7 млрд рублей на строительство ЖК «Счастье» в Перми и 640 млн рублей на строительство новой очереди ЖК «Притяжение» в Набережных Челнах. Квартиры в этих объектах реализуются через счета эскроу.

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU