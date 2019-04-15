Почти полторы тысячи человек написали Тотальный диктант в Тюмени

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-15T05:57:22+03:00

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Тотальный диктант в Тюмени написали почти полторы тысячи жителей города. Акция проходила в минувшую субботу, 13 апреля, на 19 площадках. В этом году возможность проверить правила русского языка горожанам предоставили торговые центры, государственные учреждения, коворкинги, школы скорочтения, библиотеки и, конечно, корпуса ТюмГУ. Диктант можно было написать также онлайн.

- Написала в "Фаворите". Интересно и волнительно! Спасибо организаторам, волонтёрами и чтецу. Атмосфера чудесная, очень понравились вступительные видео, - поделилась впечатлениями после диктанта одна из тюменских участниц акции Мария Ипатова.

Участникам было предложено четыре фрагмента текста, который подготовил писатель Павел Басинский. Теперь идет проверка работ. Она проходит по четким критериям, которые разработал экспертный совет.

В личном кабинете официального сайта акции каждый может посмотреть свои работы, узнать оценку и оценить совершенные ошибки. В воскресенье в прямом эфире Радио Спутник разбор текста состоялся вместе с ведущей программы «Русский устный» Юлией Сафоновой.

Уже известно, что в акции участвовало более 250 тысяч человек по всему миру. Диктант состоялся более чем на трех тысячах площадках в 79 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.

ИСТОЧНИК KP.RU