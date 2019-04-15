Погода 15 апреля в Тюмени: солнечно, но холодно

СЕГОДНЯ 03:41 2019-04-15T03:41:20+03:00

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Солнечная, сухая и прохладная погода ждет жителей Тюменской области в понедельник, 15 апреля. Температура воздуха днем не поднимется выше +4 +6 градусов. Западный и юго-западный ветер будет 2-4 м/с. К вечеру похолодает до 0, а местами до -4 градусов, пойдет небольшой снег.

Так, в Тюмени столбики термометров покажут максимум +6 градусов, но по ощущениям будет как при -2 градусов. Ночью похолодает до 0 и ощущаться будут все -5. В Тобольске +2 +4, В Ялуторовске и Заводоуковске до +5, а в Ишиме +4.

Сегодня отмечаются Международный день культуры и Всемирный день экологических знаний. В народном календаре 13 апреля названо Титом Ледоломом. На Тита окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом на Руси было принято внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.

ИСТОЧНИК KP.RU