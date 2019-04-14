Косметологи из Тюмени представили свой опыт в Монако

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-14T18:21:06+03:00

В конгрессе приняли участие более 10 000 врачей из 120 стран мира

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17-й Мировой Конгресс по эстетической и анти-возрастной медицине состоялся в Монако. Мероприятие проходит под патронажем князя Монако Альбера II. Седьмой год подряд в нем участвует главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова.

Как сообщают в правительстве Тюменской области, ежегодно в Монте-Карло собираются наиболее известные и уважаемые специалисты в области пластической хирургии, косметологии, геронтологии для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о последних научных достижениях и открытиях в области красоты и долголетия.

За время проведения конгресса Елена Гольцова выступила с докладами в четырех англоязычных сессиях, которые помимо выступления, включали в себя и так называемые «живые демонстрации», включающие непосредственную работу с пациентом на сцене. Ярким событием в программе конгресса стала Русская сессия, собравшая большое количество авторитетнейших докладчиков из нашей страны.

Добавим, что всего в конгрессе приняли участие более 10 000 врачей из 120 стран мира и около 300 ведущих международных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU