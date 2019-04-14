2019-04-14T17:48:39+03:00
Общество

В Юргинском районе запустят племенной куриный репродуктор

Яйцо от кур-несушек будет отправляться в инкубаторий в Голышмановском районе
Алена Кульмухаметова
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В Юргинском районе запустят племенной куриный репродукторВ Юргинском районе запустят племенной куриный репродукторФото: Татьяна Коркина
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Реализация крупного инвестиционного проекта по производству бройлеров планируется сразу в двух муниципалитетах Тюменской области: В Юргинском и Голышмановском районах.

По словам глава администрации Юргинского района Виктора Васильева, фабрика будет расположена в двух районах — Юргинском и Голышмановском.

В Юргинском будет построен племенной репродуктор. Яйцо от кур-несушек будет отправляться в инкубаторий в Голышмановском районе. Там же будет и забойный цех.

- Старт строительства назначен на июнь 2019 года. Это крупный для двух районов инвестиционный проект. Его ориентировочная стоимость - около 7 миллиардов рублей, - уточнил глава муниципалитета.

В результате открытия производства только в Юргинском районе будет создано около 170 рабочих мест. Еще около 500 вакансий появится в Голышмановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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