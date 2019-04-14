В федеральную Школу культурной журналистики вошёл критик из Тюмени

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-14T16:37:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Школа культурной журналистики пополнилась ученицей из Тюмени. Критик, куратор проектов молодежного театрального центра «Космос» Александрина Шаклеева прошла отбор жёсткий отбор и будет обучаться в ней по направлению «театр».

Организаторы отмечают, что Александрина стала первым участником Школы из Тюмени с момента ее создания в 2005 году.

Занятия уже начались и продолжатся до октября. Каждую пятницу участники направления «театр» сдают рецензии на спектакли, которые выбирают сами. Затем дистанционно обсуждают свои тексты с куратором направления. У участников «театра» — это Дина Годер, театровед, театральный и анимационный критик. Также участников ждут две очные сессии — в конце мая в Красноярске, в конце октября в Москве.

Александрина Шаклеева для первой рецензии выбрала спектакль режиссеров Данила Чащина и Сергея Чехова «Я есть», который они поставили в Театре юного зрителя Нягани.

Добавим, что Александрине работа с подростками в театральном пространстве близка, — в конце мая она стала экспертом проекта «Театр без границ» и ставила вместе с подростками села Ембаево спектакль в формате социального театра. Видео об этом можно посмотреть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU