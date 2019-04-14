2019-04-14T15:16:39+03:00
Общество

В Тюмень еще вернутся снегопады

Похолодание продержится всю следующую неделю
Алена Кульмухаметова
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В Тюмень еще вернутся снегопадыВ Тюмень еще вернутся снегопадыФото: Татьяна Коркина
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Теплая и сухая погода пришла в областную столицу ненадолго. Уже на следующей неделе апрель напомнит горожанам, что он - не летний месяц.

Похолодание, начавшееся в эти выходные продержится всю следующую неделю. Днем столбики термометра опустятся до - 2 градусов, а со вторника по четверг виртуальные синоптики обещают снегопады. Стабильный "минус" будет и по ночам.

В последнюю неделю месяца немного потеплеет и воздух прогреется до +10 градусов, однако, сопровождаться тепло будет дождями, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

Отметим, что плюсовая температура днем и минусовая по ночам может привести к гололедице. Автомобилистам советуют быть внимательнее, выезжая на работу и не торопиться со сменой зимних шин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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