В Тюмень еще вернутся снегопады
Теплая и сухая погода пришла в областную столицу ненадолго. Уже на следующей неделе апрель напомнит горожанам, что он - не летний месяц.
Похолодание, начавшееся в эти выходные продержится всю следующую неделю. Днем столбики термометра опустятся до - 2 градусов, а со вторника по четверг виртуальные синоптики обещают снегопады. Стабильный "минус" будет и по ночам.
В последнюю неделю месяца немного потеплеет и воздух прогреется до +10 градусов, однако, сопровождаться тепло будет дождями, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".
Отметим, что плюсовая температура днем и минусовая по ночам может привести к гололедице. Автомобилистам советуют быть внимательнее, выезжая на работу и не торопиться со сменой зимних шин.
ИСТОЧНИК KP.RU