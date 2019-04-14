Эндокринологи из «Эндоса» ждут пациентов в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-14T14:16:56+03:00

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С 15 апреля отделение эндокринологии тюменского консультативно-диагностического центра «Эндос» переехал в головном здании учреждения на улице Мельникайте, 117.

На сегодня в филиале трудятся восемь врачей-эндокринологов. В главном здании для них уже приготовлены уютные и просторные кабинеты.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, раньше пациентам эндокринологического профиля приходилось ездить с улицы Широтной 99/1 на Мельникайте, чтобы сдать часть анализов, пройти дополнительные обследования, получить консультацию узких специалистов для коррекции терапии, то с 15 апреля таких неудобств больше не будет.

Напомним, эндокринологический центр был открыт в Тюмени в 1998 году. В июле 2015 году он был присоединен к Гастроцентру. А после учреждение сменило название на Консультативно-диагностический центр «Эндос».

ИСТОЧНИК KP.RU