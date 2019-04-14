2019-04-14T13:30:52+03:00
Общество

Тюменца стали отправлять кошек и собак на поезде без сопровождения

Необычная услуга РЖД оказалась востребованной
Алена Кульмухаметова
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Тюменца стали отправлять кошек и собак на поезде без сопровождения. Фото с сайта pixabay.comТюменца стали отправлять кошек и собак на поезде без сопровождения. Фото с сайта pixabay.com
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Уже 30 собак и кошек отправили тюменцы в багажных вагонах. Для крупных собак выделяется отдельное купе.

Как сообщила помощник начальника Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» по работе с общественностью Юлия Иванищева, в РЖД разрешили перевозку домашних животных без их хозяев. Новая услуга появилась в прошлом году.

- Услуга по перевозке животных в купе для перевозки багажа (без сопровождения владельца) введена с июля 2018, и как показывает практика, спрос на нее растет. Со станции Тюмень без сопровождения в 2018 году отправлено 12 животных, а в 2019 году уже более 30.

За хвостатыми пассажирами в купе для перевозки багажа присматривает проводник пассажирского вагона, в котором перевозится животное, рассказала Юлия Иванищева.

В РЖД напоминают, что к перевозке принимаются домашние животные, которые содержатся в домашних условиях, имеют опрятный вид и не представляют угрозы для окружающих.

Как пояснили в компании, мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер такого места по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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