Артисты из Вагая гастролируют по дальним посёлкам Тюменской области
Артисты Вагая отныне гастролируют по отдаленным селам района на новом, современном автоклубе, который поступил по программе национального проекта "Культура".
Как сообщил первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин. В районе насчитывается 114 населенных пунктов и всего 29 сельских клубов плюс районный. Множество сел нуждаются в культурной жизни. Благодаря новому автоклубу это стало возможным. Автоклуб находится на базе КамАЗа и позволяет проводить культурно-массовые и агитационные мероприятия на любой доступной для проезда территории, в местах отдыха, на открытых площадках и так далее.
По словам Александра Сафрыгина, автоклуб трансформируется за 20-30 минут. В нем есть звуковое, световое и мультимедийное оборудование с автономным источником электропитания.
- Коллективы на автоклубе будут выезжать с концертами к 9 мая, затем отправятся в поля, начнется посевная кампания. Будут выступать перед земледельцами. Летом пройдут дни сел, деревень, в этот раз они будут проходить в рамках юбилея област", - отметил Александр Сафрыгин.
Добавим, что мобильные культурные центры в 2019 года появятся в Викуловском, Вагайском и Ишимском районах. С 2020 по 2024 годы автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области - сообщает "Тюменская линия".
ИСТОЧНИК KP.RU