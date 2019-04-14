Артисты из Вагая гастролируют по дальним посёлкам Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-14T12:32:31+03:00

Коллективы на автоклубе будут выезжать с концертами к 9 мая и на поля

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Артисты Вагая отныне гастролируют по отдаленным селам района на новом, современном автоклубе, который поступил по программе национального проекта "Культура".

Как сообщил первый заместитель главы администрации Вагайского района Александр Сафрыгин. В районе насчитывается 114 населенных пунктов и всего 29 сельских клубов плюс районный. Множество сел нуждаются в культурной жизни. Благодаря новому автоклубу это стало возможным. Автоклуб находится на базе КамАЗа и позволяет проводить культурно-массовые и агитационные мероприятия на любой доступной для проезда территории, в местах отдыха, на открытых площадках и так далее.

По словам Александра Сафрыгина, автоклуб трансформируется за 20-30 минут. В нем есть звуковое, световое и мультимедийное оборудование с автономным источником электропитания.

- Коллективы на автоклубе будут выезжать с концертами к 9 мая, затем отправятся в поля, начнется посевная кампания. Будут выступать перед земледельцами. Летом пройдут дни сел, деревень, в этот раз они будут проходить в рамках юбилея област", - отметил Александр Сафрыгин.

Добавим, что мобильные культурные центры в 2019 года появятся в Викуловском, Вагайском и Ишимском районах. С 2020 по 2024 годы автоклубами будут дополнительно оснащены не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области - сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU