СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-14T11:59:15+03:00

Тюменка порадовала мошенника авансом в 20 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Предупреждение – не переводить деньги незнакомцам, не видя товара, проигнорировала жительница Тюмени и потеряла сбережения.

Накануне, в дежурную часть отдела полиции № 1 города Тюмень обратилась местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой действий мошенника.

Как сообщает МВД по Тюменской области, на одном из сайтов объявлений заявительница нашла информацию о продаже пиломатериалов по невысокой цене. Женщина связалась с продавцом, который выслал ей фото товара, заверил в его качестве и попросил внести предоплату в размере около 20 тысяч рублей. Как только деньги поступили на указанный счет, злоумышленник перестал отвечать на звонки. Поняв, что стала жертвой мошенника, тюменка обратилась в полицию.

В настоящее время стражи правопорядка принимают меры для установления личности мошенника и его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU