Тюменка порадовала мошенника авансом в 20 тысяч рублей
Предупреждение – не переводить деньги незнакомцам, не видя товара, проигнорировала жительница Тюмени и потеряла сбережения.
Накануне, в дежурную часть отдела полиции № 1 города Тюмень обратилась местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой действий мошенника.
Как сообщает МВД по Тюменской области, на одном из сайтов объявлений заявительница нашла информацию о продаже пиломатериалов по невысокой цене. Женщина связалась с продавцом, который выслал ей фото товара, заверил в его качестве и попросил внести предоплату в размере около 20 тысяч рублей. Как только деньги поступили на указанный счет, злоумышленник перестал отвечать на звонки. Поняв, что стала жертвой мошенника, тюменка обратилась в полицию.
В настоящее время стражи правопорядка принимают меры для установления личности мошенника и его задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU