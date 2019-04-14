2019-04-14T11:59:15+03:00
Происшествия

Тюменка порадовала мошенника авансом в 20 тысяч рублей

После получения денег продавец испарился
Алена Кульмухаметова
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Тюменка порадовала мошенника авансом в 20 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comТюменка порадовала мошенника авансом в 20 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Предупреждение – не переводить деньги незнакомцам, не видя товара, проигнорировала жительница Тюмени и потеряла сбережения.

Накануне, в дежурную часть отдела полиции № 1 города Тюмень обратилась местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой действий мошенника.

Как сообщает МВД по Тюменской области, на одном из сайтов объявлений заявительница нашла информацию о продаже пиломатериалов по невысокой цене. Женщина связалась с продавцом, который выслал ей фото товара, заверил в его качестве и попросил внести предоплату в размере около 20 тысяч рублей. Как только деньги поступили на указанный счет, злоумышленник перестал отвечать на звонки. Поняв, что стала жертвой мошенника, тюменка обратилась в полицию.

В настоящее время стражи правопорядка принимают меры для установления личности мошенника и его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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