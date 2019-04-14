Длинные выходные ожидают в мае тюменцев

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-14T11:37:52+03:00

Девять дней отдыха можно провести с близкими и на природе

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Мини-каникулы ожидают через две недели россиян, в том числе и тюменцев. Начнутся они уже в последний день апреля, 30 число месяца в этом году будет сокращенным рабочим днем.

Согласно календарю, тюменцы будут отдыхать первые пять дней мая, но перед этим отработают понедельник 2 и вторник 30 апреля. После этого будут три рабочих дня, а с 9 мая по 12 мая снова выходные. Такими длинными выходными жители обязаны новогодним каникулам, потому что на 2 и 3 мая перенесли праздничные 5 и 6 января, которые совпали с выходными днями.

Всего за май работники частных и государственных учреждений должны отработать: 143 часа присорокачасовой рабочей неделе, 128.6 часов при тридцатишестичасовой рабочей неделе, 85.5 часов при трудовой неделе, длящейся 24 часа.

Следующий праздник ожидается только 12 июня и он будет всего одним нерабочим днём - сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU