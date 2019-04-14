2019-04-14T10:48:31+03:00
Общество

Кедры и туи объединят жителей Тюмени

Посадки начнутся с 5 мая
Алена Кульмухаметова
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Кедры и туи объединят жителей Тюмени. Фото с сайта pixabay.comКедры и туи объединят жителей Тюмени. Фото с сайта pixabay.com
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Активисты намерены объединить тюменцев с помощью массовой посадки хвойных деревьев. Весна - самое время для озеленения.

Жителей Тюмени призывают сделать посадку деревьев чем-то знаковым, объединяющим. К примеру, из кедров и туй можно высадить аллею выпускников или предпринимателей, спортсменов или друзей. Также саженец может стать необычным подарком друзьям, родственникам, знакомым. Посадку можно делать всем офисом или просто высадить у дома.

На выбор предлагаются саженцы кедра, сосны, ели, туи. Отметим, что воздух там, где растет много хвойников, буквально пропитан фитонцидами – биологически активными веществами, которые обладают свойствам уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Они губительно действуют даже на туберкулезную палочку.

Заказать саженцы можно на сайте. Точное время и место выдачи будет объявлено в группе ВК после доставки саженцев в город. Посадки начнутся с 5 мая, сообщает "Вслух".

ИСТОЧНИК KP.RU

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