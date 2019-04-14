2019-04-14T10:28:10+03:00
Общество

Тюмень атаковали клещи

Горожане в соцсетях делятся фото насекомых
Алена Кульмухаметова
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Тюмень атаковали клещи. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтактеТюмень атаковали клещи. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Шок вызвала у тюменцев фотография, сделанная местными жителями, прогуливающимися по городу. Спортивную обувь буквально облепили клещи. Пост об этом появился в социальной сети ВКонтакте в группе «ЧС Тюмень».

«Доброй ночи. Будьте осторожнее, проверяйте детей на наличие клещей на теле. Мало ли.

Фотография из группы Viber. Будьте здоровы!» - пишет аноним. Отметим, что фотография сделана 13 апреля днём на улице Мельникайте.

Тюменцы живо принялись обсуждать пост и завили, что городские скверы, парки и зоны отдыха кишат этими насекомыми.

«С собаки в пятницу двоих сняла. Травить во дворах только в мае будут. (Войновка)», «Клещей слишком много стало ещё в том году! После прогулок, что с собаки, что с себя снимала минимум по 10 штук», «Были в Гилевке в прошлое воскресенье встретили двух таких , не давились никак, пришлось сжечь в мангале, так что уже есть клещи!» - пишут взволнованные горожане.

Апрель выдался в этом году тёплым и насекомые рано проснулись. Только на прошлой недели в медучреждения города с укусами кровососов обратились десятки человек. Обработка мест отдыха, парков, скверов и территорий образовательных учреждений запланирована на май и пройдёт в три этапа в течение всего летнего сезона. Потому тюменцам пока следует с осторожностью прогуливаться по дорожкам и чаще осматривать себя, детей и животных после прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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