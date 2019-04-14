2019-04-14T09:13:31+03:00
Общество

Тюменцам рассказали как сделать окна в квартире безопасными и сколько это стоит

Предупредить беду и сохранить жизнь просто
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали как сделать окна в квартире безопасными и сколько это стоит. Фото с сайта oknmaster.ruТюменцам рассказали как сделать окна в квартире безопасными и сколько это стоит. Фото с сайта oknmaster.ru
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С наступлением плюсовой температуры горожане все чаще стали открывать окна, а это может грозить серьезной бедой, потому что маленьких детей привлекает все интересное, особенно настежь открытое окно и все происходящее на улице.

Чтобы избежать беды нужно соблюдать несколько несложных правил, сообщает региональный центр «Семья»: самое главное – не оставлять ребенка без присмотра, уберите от подоконника всю мебель, чтобы ребенок не мог вскарабкаться по ней к окну, не храните на подоконнике игрушки и другие предметы, интересные для ребенка, старайтесь проветривать комнату, не открывая настежь окно, можно воспользоваться форточкой или вертикальным режимом окна. Помните, что нельзя оставлять детей под присмотром пожилых людей и подростков. Не подносите ребенка к открытому окну на руках, ведь, увидев что-то интересное, малыш может вырваться и упасть.

Гарантией безопасности может стать и отсутствие ручки на окнах, ее можно открутить и убрать. Либо заменить обычную оконную ручку на специальную с замком. Такую можно приобрести в строительных магазинах. Стоимость ручек варьируется от 343 до 720 руб.

- В каждом из сети наших строительных магазинов есть ручки с замком на пластиковые окна, - говорит менеджер Диана. – Максимальное количество в одной филиале – 9 штук. Пока особого покупательского ажиотажа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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