2019-04-14T08:30:07+03:00
Общество

Тюменцы «выдали» большое количество мусора в январе

За три месяца с начала года региональный оператор вывез более 60 тонн отходов
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы «выдали» большое количество мусора в январе. Фото с сайта pixabay.comТюменцы «выдали» большое количество мусора в январе. Фото с сайта pixabay.com
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Тюменский региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ТЭО» подвел итоги работы за первые три месяца текущего года. Самым мусорным месяцем был признан январь.

Только за первый месяц года из Тюмени и Тюменского района было вывезено 21,841 тысяч тонн отходов. В феврале показатель был гораздо меньше - 17,885 тысяч тонн, а март почти догнал январь - 21,694 тысяч тонн отходов.

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, объём вывозимых твердых коммунальных отходов от месяца к месяцу примерно одинаковый, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост ТКО составил примерно 20%.

Также удалось выяснить, что по понедельникам вывозится самое большое количество мусора - в среднем по 800 тонн, а наименьшее – по воскресеньям, порядка 600 тонн.

Напомним, с начала года региональный оператор приступил к планомерной работе по выставлению контейнерного парка на территории Тюменской области. Работы запланированы на ближайшие два года.

Новые баки появились в Заводоуковске, Ишиме, Омутинке, Тюмени, Тобольске, а также в нескольких районах области – сообщает «АиФ-Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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