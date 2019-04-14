Полиция просит тюменцев помочь найти вандала, уничтожившего «Лося»
Тюменская полиция ищет вандала, который сжёг 12 апреля в 11 часов в экопарке «Затюменский» в Тюмени арт-объект «Лось».
По данным МВД по Тюменской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц причастных к совершенному противоправному деянию.
Тюменцев, обладающих любой информацией по данному факту, просят обратиться в полицию по телефонам: 291-600 и 8 982 918 86 66.
Напомним, скульптура была подарена тюменцам от компании-производителя. Ее стоимость 400 тысяч рублей. Владелец скульптуры написал заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU