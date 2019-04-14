Полиция просит тюменцев помочь найти вандала, уничтожившего «Лося»

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-14T08:06:04+03:00

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Тюменская полиция ищет вандала, который сжёг 12 апреля в 11 часов в экопарке «Затюменский» в Тюмени арт-объект «Лось».

По данным МВД по Тюменской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц причастных к совершенному противоправному деянию.

Тюменцев, обладающих любой информацией по данному факту, просят обратиться в полицию по телефонам: 291-600 и 8 982 918 86 66.

Напомним, скульптура была подарена тюменцам от компании-производителя. Ее стоимость 400 тысяч рублей. Владелец скульптуры написал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU