Тюмень испытывает дефицит переработчиков сырья

СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-14T07:18:43+03:00

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Предприниматели и экологи готовы взяться за переработку мусора в Тюменской области.

Об этом заявил Тюменский общественный совет партийного проекта «Чистая страна».

По словам председателя совета, одного из руководителей Ассоциации производителей стеклянной тары Елены Острягиной, на сегодняшний день наблюдается дефицит переработчиков сырья, которые имеют свои производства в Тюменской области.

Было отмечено, что переработчики вторсырья всё же есть в регионе. Они перерабатывают бумагу, пластик, металл, но сейчас Тюменское Экологическое Объединение (ТЭО) выставляет гораздо больше вторички, чем способны взять для дальнейшей обработки уже известные предприятия.

С появлением мусоросортировочного завода появилась необходимость в создании собственных перерабатывающих производств. При этом выйдет двойной эффект – решатся экологические проблемы и появятся новые рабочие места.

Поэтому следующее заседание общественного совета планируется посвятить работе с переработчиками и теми, кто желает этим заняться.

ИСТОЧНИК KP.RU