2019-04-14T06:21:57+03:00
Звезды

Тюменцев познакомят с чувашской культурой

Во время праздников можно попробовать их национальную кухню
Алена Кульмухаметова
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Тюменцев познакомят с чувашской культурой. Фото с сайта tv2.todayТюменцев познакомят с чувашской культурой. Фото с сайта tv2.today
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Гастролирующий Чувашский драматический театр расскажет тюменцам о родной культуре во время ежегодного цикла мероприятий «С верой в Россию, с любовью к Чувашии».

Концерты, спектакли, выставки пройдут в Тюменской области 15-26 апреля 2019 года. У посетителей гастролей есть шанс услышать чувашский язык, отведать национальную кухню, полюбоваться народными костюмами и увидеть прикладное творчество.

Как на любом своем празднике, чуваши угостят национальными блюдами. Поставят на стол шурпе – национальный суп из баранины с потрохами, накормят пирогом с сырым картофелем, напоют напитком, который чуваши-переселенцы, как и на Родине, варили в Тюменской области. Познакомиться со своими традициями гостеприимные хозяева праздника приглашают в тюменский областной Центр чувашской культуры (ул. Энергетиков, 44а) 15 апреля. В 14 часов здесь откроется книжная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспели, а также экспозиция чувашских национальных костюмов.

Вице-президент ассоциации «Таван» Любовь Павлова поделилась, что традиционно в Дни чувашской культуры в школах проводятся уроки чувашского языка.

Они проводятся в тех населенных пунктах, где есть поселения чувашей – в Заводоуковске, Аромашево, в селах под Тобольском, в Караульном Яре, Канаше, Горьковке под Тюменью и многих других деревнях нашей области – сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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