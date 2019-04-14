СЕГОДНЯ 05:44 2019-04-14T05:44:18+03:00

Погода в Тюмени 14 апреля: похолодало и без осадков Фото: Лидия Шумкова

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В Тюмени с утра 14 апреля ожидается облачная погода, после обеда – ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: +1, +4 градусов.

В Тобольске ясная погода и без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +3 градусов.

В Заводоуковске облачно, к вечеру ожидается прояснение. Ветер северо-восточный, северный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: +1, +3 градусов.

В Ялуторовске облачно, к вечеру ожидается прояснение. Ветер северо-восточный, северный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +3 градусов.

В Тюменской области облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, похолодание, температура воздуха днём составит +4,-1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU