Тюменку наградили за спасение 4-летней девочки на дороге

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-13T17:38:41+03:00

Малышка чуть не попала под автомобиль

Изменить размер текста: A A

Бдительная тюменка Оксана Кравчук награждена благодарственным письмом полиции Тюмени. Вручил горожанке письмо начальник Управления городского управления МВД Петр Вагин.

Женщина 10 апреля спасла на проезжей части 4-летнюю девочку. Ребенок около 6 часов вечера самостоятельно ушел с территории сада и намеревался перейти через дорогу. От большого движения машин малышка растерялась и остановилась посреди проезжей части.

Оксана Николаевна подошла к девочке, отвела в безопасную зону и выяснила, что та сбежала от воспитателей и не помнит, где живет. Бдительная горожанка сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре ребенок был возвращен родителям.

Петр Вагин выразил слова благодарности за неравнодушие, гражданскую сознательность и готовность прийти на помощь. К благодарностям присоединились и родители ребенка, вручив букет цветов, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU