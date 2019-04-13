Ишимские медики выиграли Кубок по волейболу среди работников здравоохранения

СЕГОДНЯ 18:27 2019-04-13T18:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ишимские медики привезли из Тюмени кубок по волейболу Спартакиады работников здравоохранения региона. В финале ишимская команда заняла вторую строчку турнирной таблицы, уступив лишь сборной областного противотуберкулезного диспансера.

Соревнования проходили под девизом «Профсоюз за здоровый образ жизни!» и посвящались 100-летию Тюменского комсомола. Волейбольную команду возглавил главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

- У нас была достаточно сильная команда, нам удалось в первый же день соревнований обойти тюменцев и тоболяков, - поделился впечатлениями капитан команды. - Считаю, что стать вторыми из тринадцати - это уже победа.

Финал XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области проводился для развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и выявления сильнейших спортсменов и спортивных команд, пояснили в пресс-службе облбольницы №4..

ИСТОЧНИК KP.RU