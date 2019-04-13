2019-04-13T16:40:37+03:00
Общество

Три тюменца досрочно сдали ЕГЭ на сто баллов

Две высшие отметки получены по литературе и одна - по истории
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области уже три человека досрочно сдали на 100 баллов ЕГЭ. Две тюменки, получили максимальный балл по литературе и один молодой человек - по истории.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, литература – один из предметов-фаворитов, стобалльники по нему есть почти каждый год. И это неудивительно, в регионе проводится много интересных мероприятий, побуждающих детей к чтению и прививающих интерес к художественному слову.

Экзамен по литература состоялся 20 марта. Её сдавали 45 человек, сообщила руководитель пункта проведения экзамена №417 Людмила Шимолина. На историю, 25 марта, пришли 38 человек.

В досрочный период ЕГЭ в области работал один пункт проведения экзамена. Использовалась технология печати полного комплекта контрольных измерительных материалов непосредственно в присутствии участников. На протяжении всего экзамена велась видеозапись в режиме реального времени.

Напомним, досрочный период ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. В Тюменской области в нем участвовали 600 человек. Основная волна экзаменов стартует 27 мая и продлится по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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