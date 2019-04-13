2019-04-13T16:16:17+03:00
Экономика

В Юргинском районе будут производить мраморную говядину

В апреле в район поступит первая партия породистого скота
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мраморную говядину будут производить в Юргинском районе. Ранее здесь производством племенного мясного скота никто не занимался, а в течение 2019 года в сельское поселение Лабино буде завезено около 400 голов скота.

На днях прибудет первая партия буренок - 150 голов абердин-ангусской породы, сообщил первый заместитель главы администрации Юргинского района Александр Давыдов. Раньше здесь занимались полеводством, но производство пришло в упадок и часть земель была заброшена. Теперь сельское хозяйство поднимают частники.

- Благодаря частно-государственному партнерству создано 36 рабочих мест, восстановлена машинно-тракторная мастерская. Обрабатывается уже около 3700 гектаров земли, - пояснил Александр Давыдов.

Создание мясного производства повлечет приток в Юргинский район новых специалистов не только из других муниципалитетов Тюменской области, но и из соседних регионов, а также из Казахстана. Специально для них будет построен многоквартирный жилой дом, передает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменку наградили за спасение 4-летней девочки на дороге
Тюменским школьникам предлагают стать «Кадрами будущего»
Три тюменца досрочно сдали ЕГЭ на сто баллов
Более 9 тысяч тюменских выпускников смогут бесплатно учиться в техникумах и колледжах
Тюменские механизаторы «Даматы» планируют выйти на поля уже в апреле
Тюменцам рассказали, почему нельзя выбрасывать ветки в мусорный контейнер
Жители Тюменской области выбирают лучших танцоров
Переработка картофеля в Тюменской области будет идти по голландским технологиям
Коллекция уникальных изданий тоболяков пополнила фонд Государственной библиотеке Югры
Ориентировщики Тюмени открывают летний сезон
Тюменцы могут поддержать финалисток «Мисс Россия 2019»
Для Тотального диктанта в Тюмени организовано 19 площадок
В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»
Погода 13 апреля в Тюмени: холодает
На двух улицах Тюмени запретят левый поворот
На реке Иртыш в Тобольском районе спасли рыбака
У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка
Три школьника Тюменской области отправятся на «Живую классику» в Артек
За два года в Тюменской области новоселами станут почти полторы тысячи человек
Злостный алиментщик в Тюмени погасил все долги ради новой работы
Ремонтные работы на тюменских улицах проводят в темное время суток
За поджог сухой травы тюменцам грозят крупные штрафы
Тюменская школьница стала призером биологической олимпиады МГУ
В экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося
В Тюмени участились случаи краж велосипедов
Родителей Тюмени призывают сделать окна домов безопасными
Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцовым примером для тиражирования по России