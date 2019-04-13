В Юргинском районе будут производить мраморную говядину

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-13T16:16:17+03:00

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Мраморную говядину будут производить в Юргинском районе. Ранее здесь производством племенного мясного скота никто не занимался, а в течение 2019 года в сельское поселение Лабино буде завезено около 400 голов скота.

На днях прибудет первая партия буренок - 150 голов абердин-ангусской породы, сообщил первый заместитель главы администрации Юргинского района Александр Давыдов. Раньше здесь занимались полеводством, но производство пришло в упадок и часть земель была заброшена. Теперь сельское хозяйство поднимают частники.

- Благодаря частно-государственному партнерству создано 36 рабочих мест, восстановлена машинно-тракторная мастерская. Обрабатывается уже около 3700 гектаров земли, - пояснил Александр Давыдов.

Создание мясного производства повлечет приток в Юргинский район новых специалистов не только из других муниципалитетов Тюменской области, но и из соседних регионов, а также из Казахстана. Специально для них будет построен многоквартирный жилой дом, передает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU