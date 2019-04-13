2019-04-13T14:59:24+03:00
Общество

Более 9 тысяч тюменских выпускников смогут бесплатно учиться в техникумах и колледжах

В 2019 году количество бюджетных мест увеличено на тысячу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более девяти тысяч выпускников 9 и 11 классов Тюменской области смогут поступить на бюджетные места в техникумы и колледжи. В регионе увеличивают количество бюджетных мест.

Для сравнения, в 2018 году бюджетных мест было порядка чуть более восьми тысяч. Прием абитуриентов будут вести 17 техникумов и колледжей, а также в отделениях СПО Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного университета и Тюменского государственного института культуры.

Более половины, 5,3 тысячи мест, создается в учебных учреждениях Тюмени. Это связано с тем, что и больше всего выпускников будет в столице региона. В Тобольске откроют 1565 мест, в Ишиме с прилегающими территориями - 900 мест, в Заводоуковске - 350 мест, в Ялуторовске - 450 мест, остальные места для обучения находятся в отделениях техникумов, расположенных в сельской местности, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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